Abu Dhabi lancia il Summer Pass per musei, parchi e trasporti













Con l’apertura della stagione estiva arriva l’Abu Dhabi Summer Pass, disponibile per l’acquisto già da ora e contenente una vasta gamma di attività, che darà ai viaggiatori un motivo in più per visitare quest’estate e scoprire la destinazione al proprio ritmo.

Valido fino al 31 agosto, il Summer Pass consente ai visitatori di accedere per tre giorni ai tre principali parchi a tema di Abu Dhabi: Warner Bros, Ferrari World e Yas Waterworld. I possessori dell’Abu Dhabi Summer Pass riceveranno anche un ingresso di un giorno all’iconico Louvre, per esplorare le sue affascinanti opere d’arte e i suoi manufatti.

Oltre all’ingresso a queste importanti attrazioni, i possessori del pass avranno accesso o agevolazioni su 13 importanti luoghi culturali e istituzionali tra cui Qasr Al Hosn, House of Artisans, Qasr Al Watan, Al Ain Palace Museum, Al Jahili Fort e Qasr Al Muwaiji.

L’Abu Dhabi Summer Pass ha un prezzo di circa 157 euro per gli adulti e 130 euro per i bambini, ed è gratuito per i bimbi di età inferiore ai tre anni.