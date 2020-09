Abu Dhabi in pole position nel 2021 per il ritorno del Mice

Un buon segnale di ripartenza per Abu Dhabi nel Mice, grazie all’ottimo andamento degli eventi aziendali, dei meeting e dei viaggi d’affari nel 2019: l’Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau (Adceb) ha reso noto che sia la Union of International Associations (Uia) che la International Congress and Convention Association (Icca) hanno confermato il miglioramento della posizione della capitale degli Emirati Arabi Uniti nei rispettivi ranking.

In base al rapporto Uia, nel 2019 Abu Dhabi, infatti, si è classificata al 22° posto nel mondo e al 6° in Asia tra le destinazioni con il maggior numero di eventi. Rispetto all’anno precedente, gli eventi sono aumentati del 68%, determinando il piazzamento del paese come destinazione con il maggior numero di eventi nella regione Mena.

Inoltre, Abu Dhabi ha scalato 41 posizioni nelle classifiche Icca, che considerano il numero totale di convegni tenuti in una destinazione insieme al numero totale di partecipanti in un dato anno, posizionandosi il 56° posto. La capitale nel 2019 ha registrato l’anno migliore di sempre in termini di numero totale di delegati che hanno partecipato alle convention organizzate nel paese.

«Nel 2019, abbiamo raggiunto un altro risultato ambizioso relativo alla business event industry – ha affermato Mubarak Al Shamisi, direttore dell’Abu Dhabi Convention & Exhibition Bureau – Le nuove classifiche rappresentano una prova tangibile del duro lavoro e dell’impegno profuso per elevare il profilo della nostra destinazione nel campo degli eventi aziendali. L’attività incessante e la collaborazione messe in campo negli ultimi dieci anni da tutto il team di Adceb ci hanno aiutato a raggiungere il nostro intento comune e non vediamo l’ora di ottenere ulteriori risultati in futuro».

Tutto questo è un buon viatico per l’immediato futuro perché nonostante la battuta d’arresto imposta dalla pandemia globale, il settore degli eventi aziendali ad Abu Dhabi sta assistendo a una graduale ripresa, espressa dalla pianificazione di una serie di iniziative nel prossimo futuro.