Abu Dhabi, entro agosto certificazione Go Safe in tutti gli hotel

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha annunciato che la sua iniziativa di certificazione Go Safe, che mira a elevare lo standard dei livelli di igiene e pulizia in tutti gli esercizi commerciali, attrazioni e luoghi di interesse turistico nell’emirato, è stata avviata con successo in 146 hotel di Abu Dhabi a partire dal suo lancio a giugno.

Dopo il Louvre Abu Dhabi, tra i primi luoghi a ottenere la certificazione, anche Emirates Palace e St Regis Abu Dhabi insieme ai principali siti turistici Qasr Al Hosn e alla Fondazione culturale hanno ottenuto la certificazione Go Safe.

L’aumento del numero di hotel e siti certificati mostra il buon livello di preparazione di Abu Dhabi ad accogliere nuovamente ospiti e visitatori, a cui si aggiungono 313 checkpoint di controllo delle misure sicurezza implementate. Queste misure includono l’adozione di corsi di social distance, checkpoint per controlli di temperatura, igienizzazione e sanificazione delle aree operative e test Covid-19 per i dipendenti.

«In breve tempo, Go Safe è diventato con successo il punto di riferimento per i livelli di igiene e sicurezza ad Abu Dhabi, aprendo una strada verso la definizione di standard di livello mondiale in termini di pulizia e miglioramento della salute pubblica», ha affermato Ali Hassan Al Shaiba, direttore esecutivo turismo marketing, Dct Abu Dhabi.

Con molti altri siti attualmente sottoposti al processo di valutazione, Dct Abu Dhabi mira a ottenere la certificazione di sicurezza dell’intera capitale degli Emirati Arabi Uniti entro la fine di agosto 2020.