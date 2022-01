Abu Dhabi emana le linee guida per i viaggiatori in arrivo













Il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) ha rilasciato una guida completa per i visitatori della destinazione, ribadendo come per i vaccinati non sia necessaria una (terza) dose di richiamo per l’ingresso nell’emirato.

Per coloro che entrano attraverso il punto d’ingresso di Dubai/Abu Dhabi Road, il Dct Abu Dhabi ha assegnato la corsia di estrema destra (Lane 1) come corsia turistica dedicata.

I turisti vaccinati devono presentare la prova del loro stato di vaccinazione completa (doppia dose) tramite il certificato ufficiale del loro Paese d’origine e presentare un risultato negativo (Pcr test) ottenuto negli ultimi 14 giorni o comunque valido da almeno 48 ore.

I visitatori non vaccinati possono entrare a destinazione con un test Pcr negativo ottenuto nelle ultime 96 ore.

LE REGOLE PER I VACCINATI. Per prima cosa bisogna controllare che gli Emirati riconoscano ufficialmente il proprio vaccino, che deve essere approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) e dal ministero della Salute e della Prevenzione locale.

Tutte le procedure di quarantena per i viaggiatori vaccinati (e i viaggiatori non vaccinati provenienti dai Paesi della Green List) sono state revocate, consentendo l’ingresso ad Abu Dhabi senza problemi.

I viaggiatori devono scaricare l’applicazione Ica Uae Smart o visitare il sito ica.gov.ae per completare il modulo di registrazione degli arrivi 48 ore prima della data del viaggio. I viaggiatori devono fare un test Pcr entro 48 ore dalla loro partenza e volare solo dopo aver ricevuto un risultato negativo del test.

All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi, i viaggiatori dovranno fare un altro test Pcr (solo i bambini sotto i 12 anni e gli individui con esenzioni ufficiali sono esenti). Questo test è disponibile all’interno del terminal e gratuito, con risultati entro 90 minuti. I viaggiatori possono lasciare l’aeroporto e aspettare i risultati nel loro alloggio.

Se il viaggiatore proviene da un Paese in Green List dovrà fare un altro test Pcr il giorno 6 di permanenza. Se proviene da un Paese non presente in Green List dovrà effettuare altri due test rispettivamente il giorno 4 e 8 di permanenza.

Per accedere alle attrazioni pubbliche di Abu Dhabi, la maggior parte delle quali consente l’accesso solo ai visitatori vaccinati, i visitatori dovranno presentare la prova del loro stato di vaccinazione completa (doppia) insieme a un risultato negativo del test Pcr, ottenuto negli ultimi 14 giorni.

LE REGOLE PER I NON VACCINATI. I viaggiatori devono fare un test Pcr entro 48 ore dalla loro partenza e volare solo dopo aver ricevuto un risultato negativo.

Bisogna scaricare l’applicazione Ica Uae Smart o visitare il sito ica.gov.ae per completare il modulo di registrazione degli arrivi 48 ore prima della data del viaggio. All’arrivo all’Aeroporto Internazionale di Abu Dhabi i viaggiatori dovranno sottoporsi a un altro test Pcr (solo i bambini sotto i 12 anni e gli individui con esenzioni ufficiali sono esenti) disponibile all’interno del terminal e gratuito. I risultati dovrebbero essere ricevuti entro 90 minuti.

Se il viaggiatore non vaccinato proviene da un Paese in Green List, dovrà fare un altro test il giorno 6 e il giorno 9 di permanenza. Non sarà richiesta la quarantena.

Se il viaggiatore non vaccinato proviene da un Paese non incluso in Green List dovrà invece essere sottoposto a misure di quarantena.

Inoltre, se i viaggiatori sono transitati attraverso un Paese in Green List ma hanno trascorso meno di dieci giorni nella località prima di arrivare ad Abu Dhabi devono comunque completare la quarantena.

Tuttavia, il periodo trascorso nel paese in Green List prima di arrivare ad Abu Dhabi sarà conteggiato nel periodo di quarantena di 10 giorni.