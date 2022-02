Abu Dhabi e Airbnb, accordo su case vacanza di qualità













Non solo hotel tradizionali, ma alloggi alternativi di qualità per chi soggiorna nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Il Dipartimento della Cultura e del Turismo – Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi) e la piattaforma internazionale di affitti per vacanze Airbnb hanno siglato un accordo per promuovere il settore delle case vacanza nella città.

Il memorandum d’intesa (MoU) fa seguito alla richiesta del Dct Abu Dhabi – all’inizio di quest’anno – rivolta ai proprietari di case vacanza di registrarsi sul suo nuovo sistema di licenze online, per aiutare a regolare e migliorare questo mercato in crescita nel settore del turismo.

In base al MoU, Airbnb fornirà a Dct Abu Dhabi l’accesso al suo city portal, condividendo sulla piattaforma dati e approfondimenti sulle attività di affitto che si svolgono ad Abu Dhabi.

Airbnb lancerà anche una pagina dedicata all’hosting responsabile sulla piattaforma, aiutando gli host nuovi e quelli esistenti nell’emirato a capire e seguire le regole locali per le case vacanza.

Inoltre, le aree di collaborazione includono il supporto a Dct Abu Dhabi nell’incoraggiare gli host di case vacanze a rispettare le normative e nel far conoscere la diversità dell’offerta di alloggi di Abu Dhabi.

«La firma di questo accordo con Airbnb dimostra il nostro impegno a espandere le opzioni di alloggio disponibili ad Abu Dhabi che miglioreranno l’emirato come destinazione turistica nella regione – ha detto Saood Al Hosani, sottosegretario di Dct Abu Dhabi – Collaborando con la piattaforma leader mondiale per l’affitto di case, ci assicuriamo che i turisti e i residenti di Abu Dhabi abbiano più scelta per un alloggio a breve termine sicuro e protetto. Questa cooperazione ci aiuterà a soddisfare la crescente domanda di alternative di alta qualità agli hotel e agli appartamenti di hotel consolidati in tutta Abu Dhabi».

In qualità di regolatore delle case vacanza ad Abu Dhabi, Dct utilizzerà tali accordi strategici per consentire alle principali piattaforme di affitto di case vacanza di offrire affitti a breve termine in modo responsabile, e per aiutare a diversificare il crescente settore del turismo e dell’ospitalità.

«Siamo lieti di collaborare con il Dipartimento della Cultura e del Turismo di Abu Dhabi per contribuire a incoraggiare l’ospitalità responsabile e a promuovere il turismo nell’emirato – ha aggiunto Velma Corcoran, regional lead Middle East Africa di Airbnb – Questa partnership contribuirà a far crescere e diversificare il turismo, ad aumentare la scelta dei consumatori e ad attrarre nuovi ospiti in questa destinazione. Non vediamo l’ora di lavorare insieme a Dct Abu Dhabi, e alle molte opportunità che questa partnership crea per i viaggiatori in futuro».