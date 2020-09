Abu Dhabi crea la sua Safe Zone dedicata ad eventi e turisti

Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi celebra il successo dell’evento sportivo Ufc Fight Island, che ha affermato l’emirato come destinazione ideale e partner globale per eventi di alto profilo. Ufc Fight Island ha favorito la creazione di una Safe Zone per circa 2.500 persone a Yas Island, permettendo la realizzazione delle fight nights più seguite della storia di Ufc.

La Safe Zone ha incluso il circuito di Yas Marina, il campo da golf Yas Links, Yas Beach e il Flash Forum, lo spazio polifunzionale al coperto dove si sono svolti i combattimenti. Dct Abu Dhabi prevede ora di mantenere ed estendere questo ambizioso progetto in vista del ritorno del turismo e altri eventi nei prossimi mesi, compreso il Gran Premio di Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi in programma a fine 2020 e che si svolgerà all’interno dell’attuale perimetro dell’area protetta.

All’interno dell’area protetta si trovano anche la du Arena, il forum all’aperto noto per i concerti di portata internazionale, e l’Etihad Arena, destinata a diventare la più grande area indoor polivalente della regione, grazie alle sue 18mila sedute. Nel centro di Abu Dhabi, Zayed Sports City ospita uno stadio di calcio, un campo da tennis e numerosi hotel, oltre ad uno stadio di cricket adiacente.

«Siamo estremamente orgogliosi del progetto di Safe Zone che ci ha permesso di offrire questo spazio confortevole e protetto per cinque settimane, consolidando il posizionamento di Abu Dhabi come destinazione sicura e adatta ad esperienze diverse – ha affermato Se Ali Hassan Al Shaiba, executive director of tourism and marketing Dct Abu Dhabi – La partnership con Ufc Fight Island ci ha permesso di innovare e migliorare l’offerta di esperienze per il pubblico nonostante le recenti circostanze causate dalla pandemia».

Dana White, Presidente Ufc, ha aggiunto: «Vorrei ringraziare il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi, per la preziosa collaborazione, per il duro lavoro e gli sforzi fatti per rendere possibile questa Ufc Fight Island, una delle esperienze più incredibili in 30 anni di attività».