Abruzzo Airport, agosto oltre i livelli pre Covid

Crescita record anche per l’Abruzzo Airport, sia per il solo mese di agosto che per il periodo aprile-agosto 2022. Nel mese di picco della stagione estiva, infatti, sono stati registrati circa 88.300 passeggeri che hanno viaggiato da e per le 19 destinazioni connesse con l’aeroporto d’Abruzzo; un movimento superiore a quello fatto segnare nell’agosto 2019, anno pre Covid che aveva registrato 72mila pax; sempre in quell’anno, lo scalo aveva toccato il suo livello record su base annuale con 703mila pax.

Intanto da aprile ad agosto di quest’anno si sono avuti oltre 396mila pax – ovvero +12% – rispetto allo stesso periodo del 2019 nel quale si era registrato un movimento di 353mila utenti. A giugno di quest’anno è stato toccato un altro significativo picco d’incrementi mensili con un + 14,8% di passeggeri rispetto al giugno 2019.

Per i vertici di Saga, società di gestione dell’aeroporto, il consuntivo è più che lusinghiero anche se si tiene conto delle difficoltà registrate dal comparto aereo in tutta Europa, con ritardi e disservizi. L’aeroporto abruzzese, di riferimento per l’intera regione, ha fatto la sua parte, rappresentando un riferimento operativo cruciale per l’incoming di tutto il territorio abruzzese.