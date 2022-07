A Tal Aviation la rappresentanza in Spagna e Portogallo di Qantas

La nostra lingua ha una nuova grande casa, e non poteva che essere a Firenze, tra le culle in cui è nata. Sta prendendo forma Mundi, il Museo nazionale dell’italiano,...

Tre itinerari attraverso le Terre Alte dello Stivale, per scoprire i paesaggi, i sapori e le emozioni del “Sentiero Italia”: per chi questa estate vuole mettersi in cammino o sta...

La grande arte non va in vacanza nell’estate italiana: da nord a sud musei e palazzi aprono le porte a mostre e installazioni, per chi resta in città e per...