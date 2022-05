A Swissport l’handling Alitalia di Roma. Sindacati in allerta













Come previsto Swissport si è aggiudicata l’attività di handling di terra all’aeroporto di Roma Fiumicino da Alitalia in amministrazione straordinaria, ma i sindacati sono già sul piede di guerra e annunicano che il piano della società prevede di integrare poco più della metà del personale ex Az.

Conformemente alle previsioni di legge applicabili – si legge in una nota della compagnia – Swissport si sta preparando ad avviare la consultazione con i sindacati. Non appena saranno state ultimate le procedure di consultazione, la società rileverà le attività di handling di terra dell’aeroporto e i dipendenti passeranno da Alitalia a Swissport stessa e la società “servirà Ita Airways, tra le altre compagnie, con servizi sicuri, all’avanguardia ed efficienti”.

Lo scorso marzo, infatti, Ita Airways – in vista delle scadenze dei bandi di gara per l’acquisizione dei rami handling e manutenzione di Alitalia in amministrazione straordinaria – aveva sottoscritto due contratti preliminari: uno con Swissport International per i servizi di handling; e uno con la società di maintenance Atitech per il ramo manutenzione.

Con Roma Fiumicino, Swissport aggiunge uno dei principali hub europei per gli affari e il tempo libero alla sua crescente rete internazionale di aeroporti, e continua così la sua espansione (opera in 285 aeroporti in 45 Paesi). In Europa, Swissport si è occupata della gestione completa degli hub per compagnie aeree di livello mondiale presso la loro base nazionale, tra gli altri negli aeroporti di Zurigo (Svizzera), Monaco (Germania) ed Helsinki (Finlandia).

«Siamo entusiasti di vedere Swissport espandersi in Italia e acquisire l’attività di handling di terra di Alitalia all’aeroporto di Roma Fiumicino”, commenta Marina Bottelli, direttore generale Italia di Swissport – Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al primo dei 1.451 ex dipendenti Alitalia. La loro professionalità sarà fondamentale per il successo e la solidità dell’attività in Italia e in Swissport siamo più che entusiasti di fare la nostra parte in un settore dell’aviazione italiana di livello mondiale».

Intanto però le sigle dei lavoratori sono già in allerta. “Swissport, la società di handling che si è aggiudicata la gara indetta da Alitalia in a.s. è pronta a rilevare soltanto 1.451 dipendenti nello scalo di Fiumicino – rivela l’agenzia Adnkrnonos – Una cifra ben al di sotto della dimensione occupazione complessiva dell’asset pari a 2.451 unità”.