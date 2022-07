A Sita 400 milioni per lo sviluppo sostenibile del trasporto aereo













Arriva una nuova linea di credito sostenibile per Sita. Il fornitore di tecnologia per il settore del trasporto aereo ha ottenuto 400 milioni di dollari per un periodo minimo di tre anni, con l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di nuove soluzioni e di strategie riguardanti l’ambito della sostenibilità e necessarie per affrontare le sfide attuali e future dell’industria dell’aviazione.

Il finanziamento in pool è stato sottoscritto in eccesso ed è stato promosso da nove istituti di credito. Société Générale e Crédit Industriel et Commercial agiscono come coordinatori congiunti e bookrunner della transazione. Inoltre, Barclays, Credit Suisse e J.P. Morgan hanno assunto il ruolo di mandated lead arrangers.

Bank of China, Landesbank Baden-Württemberg (Lbbw) e Unicredit partecipano come lead arranger, mentre Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva) partecipa come arranger.

Il nuovo finanziamento va a sostituire le precedenti linee di credito e sarà direttamente collegato al raggiungimento da parte dell’azienda di target relativi ad alcuni key performance indicator ambientali e agli obiettivi annuali pre-concordati di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, con un bonus o un malus sul margine di interesse a seconda delle prestazioni di Sita. La performance rispetto a questi obiettivi sarà sottoposta a verifica esterna.

Come ha dichiarato Nicolas Husson, cfo di Sita, «la sostenibilità è in cima alla nostra agenda e siamo profondamente impegnati a garantire un futuro sostenibile per tutti, anche per i nostri dipendenti, clienti e partner».