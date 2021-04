A scuola di pittura dagli aborigeni: il workshop per adv di Go Australia













Go Australia ha condotto gli agenti di viaggi a vivere, anche se da remoto, l’esperienza di turismo responsabile proposta a Uluru, grazie al Dot Painting Workshop ‘esperienziale’ dedicato al trade organizzato con la collaborazione di Tourism Australia e di Makuku Arts Uluru, associazione aborigena no profit che si occupa dell’eco-sostenibilità e del turismo responsabile della zona di Ayers Rock, raccogliendo opere d’arte e prodotti artigianali realizzate dagli artisti locali. Ogni agente di viaggio aveva ricevuto da Go Australia nei giorni precedenti all’evento un kit completo di pennelli e colori, una tabella con la simbologia aborigena e la miniguida “Il tempo del sogno”.

In collegamento con Ayers Rock 30 agenti di viaggio hanno poi avuto l’opportunità di creare le loro opere d’arte, ispirate alla simbologia e alla cultura aborigena, con il gruppo di artisti di Maluku e con l’aiuto di un traduttore di confrontarsi direttamente con loro durante l’esecuzione. Gli agenti che hanno seguito il workshop parteciperanno poi al contest di Go Australia con le loro opere.

«Da sempre – ha spiegato Roberto Chiesa, partner e product manager di Go Australia – proponiamo ai clienti esperienze ecosostenibili come quella di trascorrere qualche ora in più ad Ayers Rock per provare l’esperienza di dipingere con gli artisti del luogo. Per questo motivo abbiamo voluto far vivere la stessa emozione, anche se a distanza, ai nostri agenti di viaggio, in modo che la possano raccontare ai loro clienti». Sul fronte della sostenibilità, Go Australia propone anche soggiorni-mare in resort eco friendly, safari camp nella penisola di Eyre, glamping a Ningaloo Reef.