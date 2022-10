#TravelStories e restyling:

L’Agenzia di Viaggi in fiera

Ci vediamo a Rimini. Per la prima volta con i sorrisi di un’industria che ha strappato via maschere e mascherine, tornando a macinare speranze e grandi numeri.

L’Agenzia di Viaggi Magazine vi aspetta al Padiglione C4, Stand 008 di Ttg Travel Experience, con un nuovo format: il Social Wall, parete davanti alla quale sfileranno i player del turismo protagonisti delle nostre #TravelStories.

Evoluzione del format #1minutoinfiera, il nuovo “muro social” servirà a raccogliere messaggi e saluti ai follower in stories di pochi secondi che saranno condivise in tempo reale sui nostri canali Facebook, Instagram e finalmente TikTok, al suo debutto ufficiale.

Una ventata di freschezza che si accompagna al restyling della copertina del magazine con la foto a tutta pagina: un look moderno – voluto dal direttore responsabile Roberta Rianna – in cui riecheggia la volontà di offrire al pubblico trade un contenitore di informazione turistica sempre attuale e aggiornato, declinato a Rimini in due edizioni speciali.

Nello stand vi aspetta, poi, il nostro team commerciale guidato da Sandra Di Meo per aggiornarvi sui nuovi prodotti promozionali di content marketing, sui pacchetti pubblicitari “tailor made” e sulla formazione al trade che fa leva sul progetto elearning Block Notes Digital.

Procedono, come sempre, gli aggiornamenti dell’Annuario del Turismo: in fiera, chi vorrà, potrà essere guidato nella sottoscrizione dell’abbonamento Premium che consente di accedere online a tutte le schede di aziende ed enti del turismo con sede in Italia.

Seguitici per notizie e approfondimenti legati alla fiera (e non) su Lagenziadiviaggi.it e sul nostro giornale consumer ViaggiOff.it