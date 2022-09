A Natale gli itinerari europei del Venice Simplon Orient Express

Sogno di una vacanza di pieno inverno: per la prima volta il Venice Simplon Orient Express in tour a dicembre nelle città più iconiche del turismo europeo, tra Parigi e Venezia, Firenze e Vienna. Una novità per il periodo natalizio, in cui sarà possibile partire alla scoperta dei famosi mercatini a bordo dello storico convoglio.

Tra paesaggi innevati e città d’arte, le carrozze originali degli anni ’20-’30 ospiteranno anche il ristorante dello chef Jean Imbert, che servirà pietanze ispirate alla stagione invernale. Non mancano poi le cabine storiche e le sei Grand Suite, a cui a partire da giugno 2023 saranno annesse otto nuove suite con bagno privato in marmo e uno spazio lounge diurno convertibile in letti matrimoniali o singoli durante la notte.

Il Venice Simplon Orient Express percorrerà l’itinerario classico da Venezia a Parigi il 2 e il 12 dicembre, con ritorno il 20 dicembre. Effettuerà una fermata a Firenze il 7 dicembre (Venezia-Parigi) e l’8 dicembre (Parigi-Venezia), e ripartirà da Parigi in direzione Vienna il 17 dicembre, per poi ritornare nella capitale francese il 18 dicembre.