A Milano il Croazia Summer Party rilancia il Paese sul mercato













La Croazia come destinazione sicura, e pronta ad accogliere nuovamente i turisti italiani. È il messaggio lanciato dall’Ente nazionale croato per il turismo, in occasione del Croazia Summer Party a Milano, il primo evento in presenza dopo lo stop forzato dato dalla pandemia.

Presente per l’occasione anche Kristjan Staničić, direttore generale dell’ufficio centrale dell’ente, e il Console generale della Repubblica di Croazia a Milano, Stjepan Ribić. A fare gli onori di casa, Viviana Vukelić, direttrice dell’Ufficio italiano dell’ente.

«Le presenze straniere nel paese stanno aumentando, sono già più di 500 mila, in questo mese abbiamo raggiunto circa il 75% dei livelli del 2019 – ha sottolineato Staničić – e questo è segno evidente del fatto che la Croazia viene percepita come destinazione sicura da molti punti di vista».

Merito anche del protocollo Safe Stay in Croatia, che ha stabilito degli standard di igiene di impianti e strutture ricettive in tutto il Paese. Per garantire la sicurezza degli spostamenti ed avere un quadro costantemente aggiornato della situazione è stato anche predisposto un sistema di postazioni su tutto il territorio nazionale per test sia sierologici che antigenici, e oltre il 70% degli impiegati del comparto turistico è stato vaccinato.

Tra le presenze straniere in Croazia, molti gli italiani, che con più di 400 mila pernottamenti da inizio anno continuano ad essere attratti dal Paese.

Le esigenze, però, dopo la pandemia sono cambiate, e la Croazia si adegua con un’offerta multitarget. Offerta che, come sottolinea Viviana Vukelić, «va incontro a tutte le esigenze andando dalle isole per una vacanza di mare e spiagge, alla natura per esperienze outdoor, passando dall’enogastronomia alla nautica».

Durante la serata è stato anche assegnato il premio “Penna d’oro” che annualmente l’ente croato assegna ai migliori reportage sul Paese. Premiati quest’anno Sibilla Damiani per il servizio “Croazia: Zagabria capitale giovane”, andato in onda nella trasmissione tv Kilimangiaro, e Barbara Roveda, Bell’Europa per il reportage “I balconi delle Kornati”.