A MagicLand debutta il Wild Rodeo con la madrina Elettra Lamborghini













Il giro completo dura non più di tre minuti. Eppure possono sembrare attimi infiniti. Soprattutto se ci si ritrova a testa in giù su di un enorme frisbee di ferro che ondeggia a una velocità di 75 chilometri orari. È l’ultima attrazione ad alto tasso adrenalinico inaugurata a MagicLand, il parco di divertimento di Valmontone, alle porte della Capitale.

Dopo l’apertura ufficiale del 9 aprile, sabato 16 è toccato a Elettra Lamborghini, madrina dell’evento, tagliare il nastro del Wild Rodeo, l’attesissima giostra che promette di regalare ai più coraggiosi momenti di puro divertimento in stile Far West.

Per accedere all’attrazione, unica in Italia, si può scegliere tra tre accessi con vari livelli di sensazione che vanno dall’effetto “moderate” a quello “xxxtreme”. Inutile dire quale fosse la fila più lunga. Una volta a bordo di questo gigantesco pendolo dal peso di 60 tonnellate, si viene shackerati fino a un’altezza di 40 metri per poi “ondeggiare” a testa in giù. Come nei più selvaggi rodei del vecchio West.

La giostra non è l’unica novità del parco che ha attrezzato la nuova area Old West riproponendo in oltre 5mila metri quadri l’atmosfera tipica dei villaggi del mitico Far West. Ai più piccoli è dedicato il Baby Ranch, un playground con sabbia, un carro western da veri pionieri, una torre con gli scivoli, un trenino di legno e i cavalli a dondolo.

Poco distante c’è il Music Hall, un teatro dove gli artisti si esibiscono negli spettacoli targati Wild West’s Got Talent, coinvolgendo grandi e piccini, mentre alla Gold Mine gli apprendisti cercatori d’oro del Klondike si divertiranno a setacciare le acque del fiume alla ricerca delle preziose pepite. I temerari cowboy potranno anche allenare la mira alla shooting Gallery o cimentarsi in un rodeo in groppa a dei tori meccanici scatenati al Crazy Bull.

«La stagione 2022 è davvero ricca di novità – ha spiegato Guido Zucchi, amministratore delegato del parco – Vogliamo stupire tutti i nostri ospiti, con un’offerta rinnovata e ampliata, giochi adrenalinici ma anche occasioni di svago tranquille, intrattenimento e cultura, per un divertimento davvero a 360°. MagicLand si conferma anche quest’anno una destinazione imperdibile e indimenticabile del divertimento per tutto il centro-sud Italia».

Dopo due anni di stop and go, il parco è pronto a riaccendere i motori e guarda con ottimismo al futuro. «Abbiamo intenzione di aggiungere altre aree, come un parco acquatico – ha aggiunto Zucchi – E puntiamo molto sulla Cosmo Academy, la prima accademia dedicata al mondo dello spazio che permette alle famiglie di fare delle vere e proprie passeggiate tra pianeti e stelle».