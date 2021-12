A Linate Prime il primo rifornimento di sustainable aviation fuel













Sea Prime ha annunciato il primo rifornimento sullo scalo di Milano Linate Prime di Jet A1 + Eni Saf, ovvero Sustainable Aviation Fuel.

La quota bio presente nel prodotto consente una riduzione tipica rispetto ai feedstock utilizzati di Ghg superiore al 90% rispetto allo standard di riferimento del mix fossile, secondo la Renewable Energy Directive II.

Milano Linate Prime diventa così il primo scalo italiano di business aviation, e uno tra i primi in Europa, a offrire Saf, contribuendo al percorso di decarbonizzazione del settore della business aviation globale e in linea con la strategia della società e del Gruppo Sea.

«Siamo davvero contenti di questa nuova milestone per Milano Prime. La decarbonizzazione del nostro settore è sicuramente una priorità per Sea Prime e per il Gruppo Sea come testimoniato dalle numerose iniziative intraprese ad oggi e confidiamo che la disponibilità di Saf in Italia possa aumentare in modo da poter rispondere alla sempre crescente domanda da parte di operatori di business aviation che vogliono raggiungere obiettivi di sostenibilità», ha dichiarato Chiara Dorigotti, chief executive officer di Sea Prime.

«Siamo solo all’inizio del percorso verso soluzioni sostenibili nell’aviation e questo è solo il primo passo verso la riduzione di emissioni dirette – ha commentato Tom Engelhard, chief executive officer di Sirio – Continueremo a essere in prima linea nel supportare progetti di aviazione sostenibile, oggi e nel futuro».