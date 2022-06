A Lecce la seconda edizione di Btm Interazioni













È fissato a lunedì 13 giugno a Lecce, nel Chiostro dei Domenicani di via San Pietro in Lama a partire dalle 18, la seconda edizione di Btm Interazioni, l’appuntamento itinerante pre-estivo organizzato da Btm Puglia per offrire un’anticipazione dei trend dell’estate 2022 e dei temi su cui si lavorerà nell’anno in corso per arrivare pronti all’appuntamento fieristico dell’anno prossimo.

L’evento è patrocinato dalla Regione Puglia e Aeroporti di Puglia. Nel corso dell’appuntamento saranno lanciate le novità legate alla stagione estiva 2022, partendo da riflessioni e confronti con alcuni dei protagonisti dell’ultima edizione di Btm.

Tra i relatori Gianfranco Lopane (assessore al Turismo Regione Puglia), Luca Scandale (direttore generale Pugliapromozione), Alfredo De Liguori (responsabile promozione Pugliapromozione), Antonio Vasile (presidente Aeroporti di Puglia), Sebastiano Leo (assessore alla formazione Regione Puglia), Emanuela D’Aversa (vicepresidente Federterziario Turismo).

«Il recente passato – afferma Nevio D’Arpa, ceo & founder di Btm – ci ha consegnato una nuova sfida, il cosiddetto revenge travel, ovvero la rivincita dei viaggi dopo tanti sacrifici e tante limitazioni. Sta al territorio saperla cogliere e trasformarla in successo. Il ruolo di Btm è quello di offrire gli strumenti giusti per accompagnarlo in questo percorso di inclusione e rilancio».

Alle ore 17.30 è prevista la registrazione dei partecipanti, alle 18 l’avvio dei lavori.