A giugno decolla il volo Air Serbia da Bari per Belgrado













Importante novità per la stagione estiva della Puglia: dal prossimo mese di giugno la compagnia aerea Air Serbia opererà un volo di linea tra Bari e Belgrado. Il collegamento, che si articolerà su tre frequenze settimanali, ogni lunedì, giovedì e domenica, verrà operato con un aeromobile Atr 72 da 72 posti.

Un collegamento di strategica importanza per tutta la regione come ha sottolineato Claudio Stefanazzi, capo gabinetto della Regione Puglia: «Siamo particolarmente soddisfatti dell’annuncio di questo nuovo volo. Il tavolo tecnico istituito presso la presidenza della Regione Puglia, verificato il concreto interesse all’apertura di un collegamento che mettesse in connessione la Puglia con l’area balcanica, si è immediatamente attivato attraverso le proprie strutture affinché fossero gettate le basi di un volo che costituisse un ponte tra la cultura e l’arte, prima ancora che con l’economia, di due territori da sempre vicini, la cui amicizia ha resistito anche alle recenti tragiche vicende storiche».

Ugualmente soddisfatto il vice presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile che osserva: «Il potenziamento del network internazionale che con particolare attenzione guarda ai mercati dell’Europa balcanica, risponde alla strategia disegnata in accordo con il nostro azionista, che ha sempre sottolineato la necessità che i nuovi target rispondessero, oltre che allo sviluppo del traffico turistico, anche a risultati di grande interesse economico. Il volo su Belgrado, strategico per le imprese pugliesi che hanno forti interessi in quella particolare area europea, arriva a valle del lavoro svolto con caparbietà e passione durante il difficile periodo della pandemia e che attorno a questo specifico progetto di grande portata ha visto il coinvolgimento attivo dei più importanti stakeholder, delle Ambasciate e delle Autorità consolari dei Paesi interessati».