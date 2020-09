A Four Seasons la gestione del San Domenico di Taormina

Four Seasons Hotels and Resorts e Gruppo Statuto hanno annunciato la ristrutturazione in corso in vista dell’inaugurazione come San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel.

La struttura si trova in una location ideale, affacciata sulla baia di Taormina e sul Mar Ionio, lungo la costa orientale della Sicilia. L’hotel è caratterizzato da un susseguirsi di terrazze panoramiche con vista sia sul mare sia sull’Etna, patrimonio dell’umanità dell’Unesco.

«San Domenico Palace è una struttura straordinaria, in una delle destinazioni più affascinanti d’Italia ed è per noi un privilegio poter confermare questo luogo leggendario con il nostro terzo albergo italiano», afferma John Davison, presidente e ceo di Four Seasons Hotels and Resorts.

Giuseppe Statuto, proprietario di Gruppo Statuto, condivide l’entusiasmo: «Confidiamo che il grande intervento di ristrutturazione che stiamo portando avanti saprà valorizzare l’atmosfera dello storico Convento e lo splendore del palazzo, amplificando la qualità di servizio unica al mondo di Four Seasons. Sarà un’esperienza unica».

Sarà Lorenzo Maraviglia a guidare questo debutto in qualità di direttore. Entrato in Four Seasons nel 2015 alla direzione del F&B al Dubai Jumeirah Beach, ha poi assunto l’incarico di hotel manager al Dubai International Financial Centre e oggi è già attivo a Taormina per gestire tutti i passi necessari all’apertura.

Al termine dell’importante ristrutturazione, l’hotel conterà 111 camere e suite, un nuovo beach club con ristorante, e naturalmente il bi-stellato Principe Cerami. Sarà presente anche una spa all’avanguardia con sette sale trattamenti e una piscina coperta.