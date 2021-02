A Fiumicino il primo grande centro vaccini in un aeroporto













La deadline è metà febbraio. Quel giorno, il 15 per l’esattezza, a Fiumicino sarà aperto un mega centro per le vaccinazioni anti Covid. La struttura, frutto di un’iniziativa di Aeroporti di Roma, Regione Lazio, Spallanzani e Croce Rossa, sorgerà nel parcheggio lunga sosta dello scalo romano, in una parte dell’area drive-through già riservata ai tamponi.

Si tratterà del primo grande centro nazionale di vaccinazione costruito in un aeroporto, la cui capacità sarà di 3.000 iniezioni al giorno. Sarà allestito sotto un tendone, con 25 postazioni dove saranno praticati i vaccini, 20 box per le registrazioni, 10 per i controlli medici, un’area post-vaccinazione con 240 sedili.

La notizia del nuovo centro di vaccinazione, con tutti i dettagli, è stata confermata dall’amministratore delegato di Adr, Marco Troncone, nel corso del webinar organizzato da Aci Europe.

GUARDA IL VIDEO SUL NUOVO CENTRO DI VACCINAZIONE DI FIUMICINO