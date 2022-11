A Ferrara c’è Sealogy, la fiera sulla blue economy

È in dirittura d’arrivo a Ferrara Sealogy, la manifestazione sulla blue economy, sostenuta dalla Commissione Europea. Pesca e acquacoltura, trasporti marittimi e infrastrutture, energie rinnovabili e marine sono i focus di questa seconda edizione che si svolge a Ferrara Expo dal 16 al 18 novembre.

Sealogy si riconferma l’appuntamento europeo per il settore, non solo per il mondo della pesca, ma anche per tutte quelle attività che ruotano intorno al mondo marino: dal turismo alla ristorazione, dalla logistica ai trasporti, dalle biotecnologie marittime sino alle energie rinnovabili.

Gli attori coivolti possono così condividere le proprie conoscenze e competenze al fine di creare sinergie ottimali per un futuro sostenibile del mare in tutte le sue declinazioni.