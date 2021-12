A Data Appeal e Taguchi la challenge Travelport Accelerator













Sono l’italiana The Data Appeal Company e l’australiana Taguchi le vincitrici della prima retailing challenge di Travelport Accelerator, programma acceleratore lanciato a settembre scorso in collaborazione con Amazon Web Services (Aws), al fine di iperpersonalizzare il travel marketing aziendale puntando dunque sull’ausilio di startup o scaleup innovative.

«Il programma Accelerator è stato creato per favorire la collaborazione con aziende capaci di portare sul nostro tavolo idee rivoluzionarie – ha dichiarato Tom Kershaw, chief product & technology officer di Travelport – Le soluzioni presentate da Taguchi e The Data Appeal Company sono state le più convincenti, in quanto hanno un potenziale importante per dare un rapido e significativo miglioramento alle nostre campagne di marketing di viaggio e al nostro Travelport +».

Sono state 120 le tech company che hanno risposto a Travelport Accelerator quest’anno. Di queste, sei sono state le finaliste, arrivate fino a New York: The Data Appeal Company, Taguchi, Adobe, Stackla, Everymundo, Dynamo Video.