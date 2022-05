A caccia di royal honeymoon: le mete preferite di Re e principesse













Isole private, treni di lusso e safari esclusivi. Per chi vuole proseguire le celebrazioni del “giorno più bello” con un viaggio di nozze di altissimo livello non mancano le ispirazioni legate alle scelte delle più prestigiose famiglie reali del mondo.

Tra le migliori destinazioni per una “royal honeymoon” spiccano le Seychelles, scelte dai principi inglesi William e Kate Middleton che hanno soggiornato nell’esclusivo resort privato (da seimila dollari a notte) dell’isola North Island. Il fratello di William, Harry, ha optato invece per la Namibia e il lussuoso Hoanib Valley Camp come base di partenza per un safari esclusivo insieme alla moglie Meghan Markle.

L’isola privata Laucala nell’arcipelago delle Fiji è stata la scelta del principe Carlo Filippo di Svezia, convolato a nozze con la modella Sofia Hellqvist.

Chi invece volesse ripercorrere l’epica luna di miele di Grace Kelly e del principe Ranieri III di Monaco alle Isole Galapagos può prenotare la suite da 9mila dollari del famoso yacht di 147 piedi regalato da Aristotele Onassis alla coppia reale. Il super yacht – acquisito dalla Quasar Expeditions e rinominato M/Y Grace – percorre lo stesso prestigioso itinerario che fece all’epoca.