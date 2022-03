A bordo di Wonder of the Seas tra show esclusivi & live music













«Music is the key». Esordisce così Nick Weir, senior vice president entertainment di Royal Caribbean, mentre ci mostra il Royal Caribbean Production Studio a nord di Miami, la “palestra” grande oltre 40.000mq per gli artisti di tutto il mondo che si esibiscono sulle navi.

Assistiamo alle prove del musical “We will rock you” per poi scoprire, a bordo, il calendario di intrattenimento di Wonder of the Seas e il debutto di quattro produzioni esclusive: “inTENse”, interpretato da un cast tutto al femminile all’AquaTheater all’aperto; “365: The Seasons on Ice” sulla pista di pattinaggio su ghiaccio, Studio B; “The Effectors II: Crash ‘n’ Burn;” e “Voices” al Royal Theater.

Oltre all’intrattenimento originale, Wonder è musica dal vivo, come racconta l’italoamericano Michael Campagna, manager live music di Royal: «Siamo chiamati a innovare continuamente. Rock e pop al pub inglese Cask & Clipper e al Music Hall, country al The Mason Jar sono solo alcune delle atmosfere musicali in cui calarsi tra un quartiere e l’altro di Wonder».

E ancora, disco music al pool deck e serate al ritmo di salsa, merengue e bachata al Boleros. Negli ascensori panoramici ci si può imbattere nel pianista errante Charlie Boyle e nelle sue performance di “crazy piano”.