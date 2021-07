A bordo di Costa Firenze, quando l’Italia ha vinto gli Europei (e non solo)













Il rinascimento del turismo – si è detto – passa anche dalle crociere e da Costa Firenze, la nuova nave di Costa Crociere, partita per la prima volta da Savona lo scorso 4 luglio e su cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è stata ospite.

Il nostro viaggio inizia il giorno successivo dal porto di Roma/Civitavecchia, dove possiamo constatare come tutte le procedure di imbarco – dalla misurazione della temperatura ai controlli di sicurezza, dai tamponi rapidi all’attesa dei risultati – siano svolte in modo fluido ed efficiente.

Saliamo a bordo e troviamo una nave nuova, dove tutto parla del Rinascimento fiorentino: spazi, colori, forme, arredi e decorazioni, tanto delle aree comuni, quanto delle cabine. I toni che pervadono gli ambienti sono caldi ed accoglienti, con una predominanza di legno e ocra.

Nave bella, sì, ma anche divertente. E lo dimostra il fatto che accoglie a bordo tante famiglie con figli di tutte le età. Le attività infatti si adattano a ogni esigenza: un coloratissimo minigolf esteso su due piani, un biliardo da giocare con i piedi, il ponte tibetano sospeso in aria a picco sul mare, un parco acquatico per i più piccoli e tre scivoli con diversi livelli di difficoltà, un’avveniristica sala giochi, ping pong e biliardini. Ovviamente per evitare assembramenti il tutto viene diligentemente organizzato sulla base di turni di apertura e prenotazioni. Ma il sistema funziona e rende ottimale la fruizione dei servizi proposti.

La nostra “perlustrazione” prosegue nei giorni successivi quando si toccano i porti di Napoli, Catania e Palermo e scopriamo che a bordo c’è la possibilità di godere di una Spa e di una palestra con attrezzature all’avanguardia, di passeggiare nella Galleria dello shopping, di rilassarsi in una delle tante lounge dove sorseggiare un cocktail al tramonto, di assistere agli spettacoli serali dove si alternano esibizioni canore, dj set, allestimenti teatrali originali e coinvolgenti con acrobati, mimi e ballerini.

Fin dai primi giorni, inoltre, abbiamo potuto apprezzare l’offerta enogastronomica: nel pacchetto è incluso un ristorante che propone piatti della tradizione mediterranea ma – se si è curiosi di fare nuove esperienze culinarie – non c’è che l’imbarazzo della scelta con i 13 ristoranti tematici presenti. In particolare, noi abbiamo avuto il piacere di assaggiare la cucina del Teppanyaki, un ristorante tipico giapponese, caratterizzato dalla cottura delle pietanze su di una grande piastra rovente, teatro delle acrobazie culinarie di un cuoco/comico in grado di trasformare la cena in un vero e proprio spettacolo, con il coinvolgimento di tutti noi commensali/spettatori. E ancora, c’è la possibilità di gustare sushi, cibo cinese o un’ottima pizza napoletana.

Proseguiamo la navigazione e tocchiamo Cagliari, che scegliamo di visitare con un breve tour in pullman che tocca i punti salienti della città. L’organizzazione, anche in questo caso, è curata nei minimi dettagli per garantire la “bolla” anche a terra. Sicuramente ciò può togliere qualcosa alla libertà di esplorare luoghi nuovi, ma diventa inevitabile quando la priorità è quella di garantire la massima sicurezza di tutti gli ospiti.

Nonostante i limiti imposti dalla situazione sanitaria, Costa offre un ricco programma di escursioni, tagliate su misura dei diversi target e delle più svariate esigenze: tour gastronomici con soste di degustazione di prodotti tipici, itinerari naturalistici per esplorare alcune tra le più belle spiagge d’Italia e percorsi storico culturali, che spaziano dalla Roma antica al sito archeologico di Pompei.

Le esperienze a terra, dunque, offrono una valida alternativa alla vita in nave, che scorre lenta, piacevole, rilassata… e tocca di nuovo il porto di partenza, Savona.

Noi sbarchiamo il giorno successivo a Roma, ma nel frattempo abbiamo modo di vivere un’altra esperienza “esclusiva” a bordo: la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, un intenso momento di condivisione dove la vita sembra riprendere i ritmi, le gioie e le abitudini di sempre. Forse il ritorno alla normalità si avvicina e questa crociera inaugurale di Costa Firenze sembra essere stata di buon auspicio.