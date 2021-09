A Bologna la 19esima edizione del Gender Bender Festival













Si svolgerà da dal 2 al 19 settembre, nella sede dei Giardini del Cavaticcio di Bologna, la 19° edizione del festival Gender Bender, co-diretto da Daniele Del Pozzo e Mauro Meneghelli e prodotto dal Cassero Lgbti+ center di Bologna. La manifestazione prende quest’anno il titolo di “Affetto Domino”, un gioco di parole che invita a riconsiderare l’importanza dei gesti di cura e attenzione nell’ambito delle relazioni umane.

Il programma si svolgerà interamente all’aperto e prevede spettacoli in prima visione italiana, conversazioni con coreografe e coreografi, proiezioni cinematografiche, incontri con autori e autrici, laboratori con le comunità locali, ma anche l’inizio di un nuovo progetto triennale sostenuto dal programma Creative Europe dell’Unione Europea.

L’ edizione di quest’anno è stata inaugurata in anteprima il 22 luglio con l’incontro pubblico alla Biblioteca Salaborsa tra la scrittrice statunitense Carmen Maria Machado e il ricercatore Francesco Cattani. Machado è particolarmente apprezzata per la capacità di restituire nelle sue opere le vite e gli immaginari delle persone queer, anche su temi delicati quali la violenza in una coppia di donne, come avviene nell’acclamato memoir Nella casa dei tuoi sogni (2020).