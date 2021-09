A Bill Gates la maggioranza di Four Seasons













Bill Gates scommette sull’ospitalità di lusso e diventa socio di maggioranza di Four Seasons. L’acquisizione – costata al filantropo statunitense 2,2 miliardi di dollari – è stata conclusa a seguito di una trattativa (la cui formalizzazione è attesa per gennaio) con il principe sudita Alwaleed bin Talal, che ha appunto ceduto la metà della sua partecipazione dentro Four Seasons Holdings (23,75) al patron di Microsoft, che ora vede la sua partecipazione salire dal 47,5% al 71,25%.

Alwaleed bin Talal e Bill Gates erano entrati nella holding canadese nel 2007, rilevando attraverso le rispettive società di investimento – Kingdom Holdings e Cascade Investment – il 47,5% delle quote.

Lo storico fondatore della catena nata nel 1960 – l’imprenditore Isadore Sharp – rimane ora socio di minoranza con un pacchetto del 5%.

Four Seasons oggi gestisce oltre 100 alberghi e resort sparsi in tutto il mondo. Nonostante in Italia il turismo luxury coinvolga appena l’1% delle strutture esistenti e il 3% dei pernottamenti, secondo Altagamma, così come riportato da Il Sole 24 Ore, vale 25 miliardi di consumi diretti, che salgono a 60 contando l’indotto.