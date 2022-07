A Bari l’Adriatic Sea Forum 2022 con media partner L’Agenzia di Viaggi













Si terrà il 6 e 7 ottobre 2022 a Bari la quinta edizione di Adriatic Sea Forum – Cruise, Ferry, Sail & Yacht, evento itinerante ideato da Risposte Turismo di cui L’Agenzia di Viaggi Magazine è anche quest’anno media partner.

Focus del forum – organizzato stavolta in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale e Pugliapromozione – i nuovi itinerari crocieristici, le novità dei collegamenti ferry, le azioni per far crescere il turismo nautico nell’Adriatico, gli investimenti all’insegna della sostenibilità e del rispetto ambientale e gli impatti economici e occupazionali del maritime tourism.

L’edizione pugliese segue quelle di Ancona (2019), Budva (2017), Dubrovnik (2015) e Trieste (2013) che hanno contato una media di oltre 30 relatori internazionali e 200 partecipanti tra cui imprenditori, manager, amministratori pubblici, ricercatori ed esperti di progetti europei.

Il forum riserverà, come di consueto, ampio spazio anche ai numeri e all’analisi con la presentazione in anteprima della nuova edizione di Adriatic Sea Tourism Report, il rapporto di ricerca realizzato da Risposte Turismo che dal 2013 analizza i flussi, le dimensioni, la natura e le direzioni dei movimenti turistici via mare nei paesi che si affacciano sull’Adriatico.

«Sin dal primo evento a Trieste nel 2013 è parso chiaro come fosse opportuno, se non necessario, dedicare attenzione e impegno allo sviluppo del turismo via mare in Adriatico, un’area peculiare, ricca per diversità di paesaggi e culture, che a nostro giudizio è ancora lontana dal raggiungere i risultati che meriterebbe sui piani dell’incoming e dello sviluppo economico. A Bari cercheremo di affrontare alcuni dei nodi che più sembrano rallentare la via dello sviluppo», dichiara Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo.

«Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento così prestigioso e seguito come l’Adriatic Sea Forum, un significativo momento di confronto nel corso del quale condividere, con tutti i principali stakeholders internazionali, progetti, idee e strategie», commenta Ugo Patroni Griffi, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale.

«In occasione dell’evento – prosegue – presenteremo i nostri sei porti (Bari, Brindisi, Barletta, Monopoli, Manfredonia e Termoli) come un unico hub multimodale, infrastrutturato e avveniristico, i progetti in cantiere e quelli che avvieremo nell’immediato futuro con l’obiettivo di attrarre e catturare sempre più l’interesse delle compagnie crocieristiche e dei lussuosi maxi-yacht, su cui puntiamo in special modo per i nostri porti minori».

«Saremo capitale del turismo nautico per due giorni, e tutto ciò avverrà nella prima settimana di ottobre, così da poter concretamente continuare a destagionalizzare le vacanze in Puglia», conclude Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione.