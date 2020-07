4Winds, white list su mete e assistenza alle agenzie

Mappatura delle mete che si possono vendere nel post Covid: l’ha stilata il tour operator 4Winds che prosegue con la sua formazione one to one che permette alle agenzie di viaggi di avere un’interfaccia del t.o. personalizzato per un’assistenza mirata sulle destinazioni accessibili.

Nel dettaglio, accanto alle informazioni aggiornate in tempo reale sulla accessibilità delle mete, l’operatore segnala alcuni itinerari o proposte di soggiorni da sottoporre alla clientela.

Al momento ci sono consigli di viaggio per il Portogallo dove non sono previsti test obbligatori né quarantene, per l’Islanda dove è previsto solo un test medico all’arrivo, per la Norvegia e per la Spagna.

Laddove l’agente di viaggi richieda maggiori informazioni, 4Winds attiva l’assistenza organizzando un incontro web, con disponibilità di dialogare anche via Skype, durante il quale il responsabile del tour operator dialoga con l’adv e fornisce dettagli per accrescere le competenze su determinate destinazioni.