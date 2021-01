4Winds ripropone anche nel 2021 i webinar “one to one”

Anche per il 2021 il tour operator 4Winds punta sulla formazione online “one to one” gratuita e rilancia i seminari personalizzati sulle destinazioni Artico e Nord Europa, in particolare Groenlandia, Islanda, Svalbard e crociere antartiche, e ancora Medio oriente (Giordania, Israele) e paesi arabi (Oman, Emirati) con appuntamenti formativi personalizzati nel corso dei quali verranno illustrati quali programmi proporre ai clienti e quali problemi affrontare per la ripartenza.

Il tour operator specifica inoltre che per poter lavorare sulla programmazione 4Winds è necessario disporre di tutte le prerogative operative e fiscali rese obbligatorie dalla nuova disciplina 2019 e quindi l’agenzia interessata deve disporre di partita iva, sede fiscale e email certificata.

Nello specifico si tratta di lezioni private della durata di mezz’ora e dopo aver compilato il form e provveduto alla firma del contratto di mandato di vendita, è l’agente di viaggi a decidere il tema e la destinazione, oggetti del seminario, con un collegamento in video sul proprio device.