4Winds lancia i webinar one to one su Medio Oriente e Paesi Arabi













L’operatore 4Winds riparte con i suoi webinar one to one : gli incontri di formazione con singoli adv per accrescere le competenze sulle destinazioni del t.o. sono ora rivolti alle proposte in Medio oriente e Paesi Arabi, dalla Giordania a Israele, dagli Emirati Arabi all’Oman, Turchia e Cipro.

Come spiega Andrea Fenili, responsabile programmazione e tecnologia di 4Winds: «In attesa della riapertura dei confini, abbiamo pensato di impostare questi incontri one to one con argomenti d’attualità: su cosa puntare per il futuro e come farlo? Quali programmi proporre ai clienti? Quali sono i problemi operativi alla ripartenza del turismo? Nei nostri webinar ci sono solo un agente di viaggi e l’operatore 4Winds per circa 30 minuti con una lezione formativa privata sul tema che verrà deciso dallo stesso adv; compatibilmente con le possibilità presenti al momento della richiesta. Il tutto direttamente a video, sul device dell’agente».