4Winds, al via la programmazione 2021 delle crociere nell’artico

Vele spiegate per il tour operator 4Winds che ha già allestito la programmazione 2021 con l’offerta di punta delle crociere nell’artico: la navigazione a bordo di un veliero, per un viaggio ecosostenibile che permette di raggiungere in modo meno invasivo le interessanti regioni artiche.

Si tratta di itinerari ricercati e con disponibilità limitata, da qui la necessità di prevedere delle prenotazioni anticipate di almeno un anno, per una traversata lungo la costa settentrionale della Norvegia, delle isole Svalbard e della Groenlandia orientale.

I circuiti sono stati studiati con una durata di 8 giorni e sette notti con volo non incluso: il primo dedicato al nord della Norvegia è lungo il percorso dei cetacei, attraverso i fiordi di Tromsø. Le lunghe serate norvegesi offrono ai viaggiatori un’ottima occasione per ammirare l’aurora boreale. Le partenze sono previste per tutto il mese di gennaio, ottobre, novembre e dicembre del 2021.

Un’altra proposta è il viaggio a bordo del veliero Rembrandt Van Rijn, otto giorni e 7 notti in pensione completa con navigazione, escursioni e attività lungo la costa norvegese, tra le isole e i fiordi oltre il circolo polare sotto l’aurora boreale (e i voli sono sempre esclusi). Anche in questo caso le partenze sono prefissate per il mese di febbraio e di marzo.

Infine la terza proposta, sempre a bordo del veliero Rembrandt Van Rijn in pensione completa, di otto giorni e sette notti, prevede una ricca varietà di attività durante gli sbarchi, escursioni e sci alpinistica oltre il circolo polare. Con partenze programmate per fine marzo e aprile 2021.