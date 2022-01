25hours apre il suo primo hotel scandinavo a Copenaghen













Il 25hours Hotel Indre By ha trovato la sua casa nel cuore della metropoli danese di Copenaghen, e aprirà le porte nella primavera del 2022, il prossimo 15 marzo.

L’edificio, risalente al XIX secolo, un tempo ospitava una fabbrica di porcellana, e successivamente ha accolto numerosi studenti in veste di complesso universitario. Situato in posizione centrale tra la Torre Rotonda e la via dello shopping Købmagergade, un immobile di nuova costruzione e altri tre edifici esistenti sono in attesa di essere esplorati.

L’hotel si trova a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Nørreport, un hub centrale per metropolitana, treni ad alta velocità e autobus, da cui è anche possibile raggiungere direttamente l’aeroporto. Il design degli interni del complesso, che comprende quattro edifici, è il risultato della prima collaborazione tra 25hours e lo studio di design londinese Martin Brudnizki.

Henning Weiß, direttore del progetto di Copenaghen, commenta: «Coming of Age è stata la nostra idea fondamentale nello sviluppare il concetto dell’hotel, collegandosi alla storia dell’edificio come parte di un’università. Passione e conoscenza, arte e scienza trovano una nuova casa nell’hotel, in una combinazione emozionante».

Le 243 stanze spaziano dalla Small alla Gigantic e offrono un rifugio adatto a ogni viaggiatore e alle sue esigenze. Molte delle camere vantano anche una piccola terrazza e un accesso al Giardino Segreto.

Il ristorante Neni e il Caffè Duse sono aperti sia per gli ospiti della struttura che per i local, e il Boilerman Bar nel seminterrato è il luogo ideale per trascorrere piacevoli serate con musica e top-class drink.

L’area meeting del 25hours Hotel Indre By si trova al piano terra dell’hotel vicino al Caffè, ristorante e bar. Le sale Opinion e Style possono accogliere fino a 15 persone.

L’ampia area benessere dell’hotel si trova al primo piano, insieme a una palestra completamente attrezzata con i nuovi strumenti Techno Gym, tappetini yoga e vista sulla terrazza. La sauna all’aperto, con lettini interni ed esterni, offre agli ospiti un profondo relax.