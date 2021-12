25hours apre il primo hotel extraeuropeo a Dubai













Apre a Dubai il primo 25hours al di fuori dell’Europa, il 25hours Hotel One Central, Situato vicino al Dubai World Trade Center e affacciato sulle Emirates Towers e sul Museum of The Future, l’hotel è anche a pochi minuti dal Dubai International Finance Centre (Difc), a quindici minuti in auto alla spiaggia di La Mer e a cinque minuti al Dubai Mall.

A disposizione degli ospiti, 434 camere e suite con interni in stile beduino, glamping e farmstay, mentre le suite dell’Artist Village sono pensate per chi cerca più spazio.

Particolarmente lussuosa la suite Hakawati, con doppia vasca, letto king size triplo, tavolo da pranzo per 10 persone, due bar, un angolo DJ, pista da ballo, caminetto e vista sul Museum of The Future. La stanza comunica con altre 2 camere da letto tramite una scala segreta.

«25hours Hotel Once Central è il progetto più esotico che abbia mai visto finora – dichiara il fondatore di 25hours Christoph Hoffman – Fin dall’inizio di questa avventura, il nostro obiettivo è stato quello di creare una nuova esperienza di ospitalità a Dubai. Vogliamo che questo posto diventi il salotto, la party-cellar, lo speakeasy, il rifugio romantico per gli innamorati, nonché il luogo per incontri di lavoro rilassati e creativi, uno spazio stimolante, un rooftop divertente per pensieri ed idee visionarie. Una nuova casa ed un parco giochi per la comunità locale e, naturalmente, per i viaggiatori di tutto il mondo».

Al primo piano, gli ospiti troveranno oltre 500 vinili e una stazione Walkman nell’Analogue Circus, in partnership con Supersense, basato a Vienna. Tra i servizi offerti, l’Analogue Upgrade, che consegna in camera su richiesta, all’interno di un baule, vhs e vinili, macchine da scrivere e polaroid, incoraggiando gli ospiti a prendersi una pausa e tornare indietro nel tempo per un’esperienza vintage.

La struttura ha a disposizione diversi punti ristoro: Nomad Day Bar, in collaborazione con Nightjar Coffee Roasters con sede a Dubai, Tandoor Tina per la cucina britannica e dell’India settentrionale, Monkey Bar come il noto rooftop di Berlino, e verrà presto aperto anche l’Ernst Biergarten & Wirtshaus dalla Baviera. C’è anche uno spazio di co-working attrezzato con sale riunioni, spazi per eventi, dispensa aperta e bar.

Altri spazi creativi includono uno studio di ceramica, una sala giochi ed uno studio di podcast, e una libreria.

Nella “Spa Extra Hours” – la prima sauna mista all’aperto di Dubai – sono disponibili diversi trattament. Al sesto piano, il rooftop ospita anche una piscina e il Monkey Pool Bar. Spazio anche allo sport con le biciclette Schindelhauer gratuite nella hall.