Il 2020 di MarinoBus tra alleanze e nuovi collegamenti

MarinoBus chiude il bilancio 2019 con un incremento del +14% (per un totale di 45 milioni di euro circa) rispetto al 2018, accompagnato da un aumento dei passeggeri (+10% circa) per un totale di oltre 1,5 milioni di passeggeri trasportati.

A livello internazionale, l’azienda ha beneficiato e continuerà a beneficiare sia del consolidamento delle partnership con operatori quali l’iberica Alsa sia dell’avvio della nuova alleanza commerciale con la francese Bla Bla Bus che, tra le altre cose, le ha permesso di servire i propri clienti con nuove destinazioni quali Parigi.

All’interno dei confini nazionali, gli investimenti sostenuti da MarinoBus hanno esteso il servizio, per la prima volta, alla Calabria, incrementato le destinazioni servite in Toscana, inaugurato diversi collegamenti nel nord Italia, creato nuove relazioni di traffico sempre tra le città del nostro settentrione e intensificato i collegamenti da e per l’hub di Bologna. Peraltro, anche nell’ambito dei collegamenti nazionali, è emerso il valore delle partnership commerciali con operatori di rilievo, in questo caso italiani: Sais Autolinee, Autoservizi Salemi e Ferrovie del Gargano.

Ma il 2019 è stato anche l’anno in cui MarinoBus ha confermato la propria attenzione all’innovazione, con investimenti mirati e partnership al passo con i tempi, quali quelle con l’Associazione Pugliesi a Milano per il progetto HyperBus, il primo hackathon a bordo di un bus per promuovere idee e soluzioni a beneficio del mondo business, e con Wetaxi, la piattaforma digitale che permette tramite app di prenotare e condividere il taxi assicurando la tariffa massima garantita.

«Siamo determinati a continuare anche nel 2020 la nostra crescita, incrementando il fatturato sempre in doppia cifra, aumentando la capillarità dei collegamenti, inaugurando nuovi collegamenti e nuove linee, spingendo su intermodalità e integrazione di servizi, investendo sul rinnovamento continuo del parco mezzi e, ultimo ma non ultimo, concentrandoci sull’ulteriore miglioramento della customer experience dei nostri passeggeri durante il viaggio e in ogni altro momento della loro relazione con l’azienda», ha affermato Gerardo Marino, amministratore unico di MarinoBus.